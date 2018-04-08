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Rusya’dan Trump’a sert cevap

Doğu Guta'da Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonrası, Esad'a hayvan diyen ve Esad Rejimi'ni vurmakla tehdit eden ABD'ye Rusya'dan cevap geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sonuçları ağır olur" denildi.

android-time 21:44 8 Nisan 2018
Haberler Dünya
Rusya’dan Trump’a sert cevap
Doğu Guta'da Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonrası, Esad'a hayvan diyen ve Esad Rejimi'ni vurmakla tehdit eden ABD'ye Rusya'dan cevap geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sonuçları ağır olur" denildi.

Doğu Guta’daki kimyasal saldırı sonrası Rusya ve ABD karşı karşıya geldi. ABD’nin Esad Rejimi’ni vurma sinyali vermesinin ardından Rusya’dan böyle bir saldırıyla ilgili “Sonuçları ağır olur!” açıklaması geldi.

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“TEHLİKELİ PROVOKASYON” 

Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Duma’da pek çok kişinin ölmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğu söylenen kimyasal saldırı iddiaları ‘tehlikeli provokasyonlar’ olarak nitelendi.

“HABERLER YALAN”

Açıklamada, ‘bunun gibi yalan haberlerin amacının, Suriye’deki teröristler ile uzlaşılması mümkün olmayan radikal muhalifleri korumak ve bu ülkeye dışarıdan olası güç saldırılarını meşrulaştırmak’ olduğu kaydedildi.

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“AĞIR SONUÇLARI OLUR”

“Rus askerlerin meşru hükümetin ricası üzerine bulunduğu Suriye’ye uydurma gerekçeler üzerinden askeri müdahalede bulunulması kesinlikle kabul edilemez” diye devam eden açıklamada, “Böyle bir şey, çok ağır sonuçlara sebep olabilir” uyarısı yer aldı.

Son güncelleme: android-time 21:5208.04.2018
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