Rusya’dan Türkiye’deki kritik seçimle ilgili ilk açıklama

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Türkiye'deki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 52.5'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Rus-Türk ilişkileri için öngörülebilirlik anlamına geldiğini söyledi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere yabancı liderler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Sputnik’te yer alan habere göre Slutskiy, Türkiye’deki erken seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘dürüst ve rekabetin çok olduğu bir mücadeleyi kazandığını’ ifade etti.

Türkiye’deki seçimlerin özgür ve demokratik bir biçimde gerçekleştiğini düşündüğünü ifade eden Rus parlamenter, seçimlerdeki usulsüzlük oranınınsa asgari seviyede olduğu değerlendirmesinde bulundu.

‘TÜRKİYE, RUSYA İÇİN ÖNEMLİ ORTAK’

“Türkiye, Rusya için önemli, stratejik bir ortak” diye devam eden Slutskiy, şunları söyledi:

“(Türkiye ile) ortak çaba göstererek Suriye’de terörizm ile mücadele ediyoruz, bölgede güvenliğin sağlanması için adımlar atıyoruz. Bu anlamda, Erdoğan’ın yeniden seçilmesi Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde ve başta Suriye krizi olmak üzere uluslararası gündemde yer alan kilit meselelerdeki işbirliğimizde öngörülebilirlik sağlayacak.”

Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Erdoğan, yüzde 52.6 oy aldı.

Dünya’dan Erdoğan’a tebrik

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarının açıklanmasıyla başta Rusya Devlet Başkanı Putin olmak üzere yabancı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yayınladığı tebrik mesajında iki ülke arasındaki dostane ilişkinin daha da güçleneceğine ve iki ülkenin de bölgedeki sorunların çözülmesi için birlikte uygun bir zemin oluşturacağına inandığını söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, “Tebrik Ederiz” şeklinde Türkçe cümle kurarak yaptığı kutlama mesajında, tüm alanlarda stratejik müttefikliğin ve iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'deki seçimde sonuçların netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kutladı.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov da seçimlerdeki büyük başarısı dolayısıyla mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Kırgız lideri, “Tecrübeleriniz, ileri görüşlülüğünüz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik refahını daha da artıracağına ve uluslararası arenada otoritesini artıracağına inanıyorum. Zaferiniz vesilesiyle, Kırgızistan ve Türkiye halkları arasındaki yüzyıllık dostluğun ve ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkacağına inanıyorum” dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev gibi birçok devlet başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.