Rusya’dan Türkiye’ye destek… “Terör örgütü bizi endişelendiriyor”

Savaşın ve krizin 7 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye'de faaliyet sürdüren, ABD'nin de desteklediği, PKK'nın uzantısı PYD/YPG ile ilgili Moskova'dan çok sert bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin teröristlere verdiği desteği masaya yatırarak, "Fırat'ın doğusundaki durum giderek daha fazla endişe uyandırıyor. Bölge neredeyse tamamen Kürt müttefiklerine dayanan ABD'liler tarafından yönetiliyor" dedi.

Türkiye’nin ısrarlarına rağmen ABD’nin eğitim, silah ve lojistik desteği verdiği terör örgütü PYD/YPG’ye bir tepki de Rusya’dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye için de kritik bir öneme sahip olan Fırat’ın doğusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu Fırat'ın doğusundaki durumun giderek daha fazla endişe uyandırdığını belirtti. Zaharova, “Maalesef, Fırat’ın doğusundaki durum giderek daha fazla endişe uyandırıyor. Bu bölge neredeyse tamamen Kürt müttefiklerine dayanan Amerikalılar tarafından yönetiliyor” dedi.

Suriye'deki mevcut anayasaya uymayan bazı özel yönetim oluşturma çabalarının sonuç vermeyeceğini anlatan Zaharova, “Böyle bir yarı-devlet inşası, Kürt olmayan nüfusu, Arapları, Süryanileri, Türkmenleri rahatsız eder. Biz bunu karadaki durumdan görüyoruz” diye ekledi. Ayrıca Zaharova, bölge halkının ABD tarafından denetlenen yerel güvenlik görevlilerinin keyfiliğinden memnun olmadığını da aktardı.