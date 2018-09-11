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SON DAKİKA: Rusya’dan Türkiye’ye flaş İdlib açıklaması!

Rusya'nın Cenevre'deki Suriye temsilcisi Lavrentiev, "İdlib'deki teröristlerle muhalifleri ayırt etmek Türkiye'nin sorumluluğunda" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 20:42 11 Eylül 2018
Haberler Dünya
SON DAKİKA: Rusya’dan Türkiye’ye flaş İdlib açıklaması!
Rusya'nın Cenevre'deki Suriye temsilcisi Lavrentiev, "İdlib'deki teröristlerle muhalifleri ayırt etmek Türkiye'nin sorumluluğunda" dedi.

Vladimir Putin’in Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İdlib’deki cihatçıları ılımlı muhaliflerden ayırma sorumluluğunun Türkiye’ye ait olması gerektiğini söyledi. Lavrentiev, Türkiye, İran ve Rusya’nın İdlib’deki askeri opesrasyonların şeması ve mekanizması üzerinde anlaşabileceğini düşündüğünü açıkladı.

RUSYA MİLİTANLARA TESLİM OLMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Rusya ve Türkiye’nin, İdlib’deki durumu istikrara kavuşturmak için aktif çalıştığını dile getiren Lavrentiev, Tahran’daki görüşmede militanlara silah bırakıp teslim olmaları yönünde çağrı yapıldığını hatırlatarak, “Bu, en iyi çözüm olurdu” dedi. Reuters

 

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Son güncelleme: android-time 21:5511.09.2018
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