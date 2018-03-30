Safaride korkutan sürpriz… Çitayla burun buruna

Tanzanya'da safariye çıkan bir turist, arabanın içine giren davetsiz misafirle korku dolu anlar yaşadı.

ABD’nin Seattle kentinde yaşayan Britton Hayes, Tanzanya tatilinde çıktığı safaride bir çitayla burun buruna geldi. Bir grupla beraber Serengeti Ulusal Parkı’nda safariye katılan Hayes, etraflarını saran çitaları izlemeye başladı.

Çitalardan biri safaride kullanılan jipin kaputuna çıktı. Hayes ve tur rehberi ön camdaki çitaya odaklanırken, bir başka çita ise arka camdan aracın içine girdi. Hayvanın arka koltukta olduğunu fark eden Hayes büyük korku yaşadı.

Rehberin yönlendirmeleri sayesinde nefes alıp vermesini düzenleyen ve ani hareketlerde bulunmayan Hayes, çitanın aracın içini inceleyip çıkmasının ardından rahat bir nefes aldı.

Hayes, “Hayatımın en korku dolu anlarıydı. Rehberim sayesinde sakin kalmaya çalıştım. Bu sayede çita arabanın içini inceledikten sonra dışarı çıktı” dedi.