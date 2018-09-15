Sağlık Bakanlığı’ndan Gazze uyarısı… Hastanede kriz kapıda!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgenin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'nde jeneratörler için gereken akaryakıtın tükenmesi nedeniyle hizmetlerin sekteye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’nde uzun süredir devam eden akaryakıt krizi nedeniyle bir hafta içinde hizmetlerin sekteye uğrayabileceği belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra krizinin devam etmesinin hastanede bazı hizmetlerin tamamen durmasına neden olacağını kaydetti.

Bakanlık, daha önce Gazze Şeridi’nde jeneratörlerin çalışması için gereken yakıtın tükenmesi dolayısıyla hastane ve sağlık merkezlerinin çalışmasında bir kriz olabileceğine karşı uyarmıştı.

Bakanlığın verilerine göre, bölgede yaşayan yaklaşık iki milyon kişiye hizmet veren, bakanlığa bağlı 13 hastane ve 54 sağlık merkezi bulunuyor.

Gazze’deki hastaneler, günde 8-12 saat arasında elektriğin verilememesi halinde jeneratörleri çalıştırmak için aylık 450 bin litre, 20 saate varan elektrik kesintilerinin yaşanması halinde de 950 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze’de İsrail ablukasının başlamasından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor. (AA)