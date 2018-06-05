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Sahilde dehşet anları… Köpek balığı cinsel organını ısırdı

Brezilya'da bir sahilde köpek balığı dehşeti yaşandı.

Sozcu.com.tr
android-time 12:59 5 Haziran 2018
Haberler Dünya
Sahilde dehşet anları… Köpek balığı cinsel organını ısırdı
Brezilya'da bir sahilde köpek balığı dehşeti yaşandı.

Brezilya’nın Recife şehrinde arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye giden Jose Ernestor da Silva, köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığının cinsel organını ısırdığı 18 yaşındaki genç arkadaşları tarafından kumsala çıkarıldı.

Aşırı kan kaybeden talihsiz genç sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Silva doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, gençlerin denize girdiği sahilde köpek balıklarına karşı uyarı levhaları bulunduğu belirtildi.

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