Sahilde dehşet anları… Köpek balığı cinsel organını ısırdı

Brezilya’nın Recife şehrinde arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye giden Jose Ernestor da Silva, köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığının cinsel organını ısırdığı 18 yaşındaki genç arkadaşları tarafından kumsala çıkarıldı.
Aşırı kan kaybeden talihsiz genç sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Silva doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, gençlerin denize girdiği sahilde köpek balıklarına karşı uyarı levhaları bulunduğu belirtildi.