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Sakar FBI ajanına dava açıldı

ABD'nin Denver kentinde bir gece kulübünde dans ederken yere düşürdüğü tabancasıyla bir kişiyi yaralayan FBI ajanı Chase Bishop hakkında ikinci derecede saldırı suçlamasıyla dava açıldı. 29 yaşındaki ajanın suçlu bulunması halinde 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

android-time 13:55 13 Haziran 2018
Haberler Dünya
Sakar FBI ajanına dava açıldı
ABD'nin Denver kentinde bir gece kulübünde dans ederken yere düşürdüğü tabancasıyla bir kişiyi yaralayan FBI ajanı Chase Bishop hakkında ikinci derecede saldırı suçlamasıyla dava açıldı. 29 yaşındaki ajanın suçlu bulunması halinde 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Bishop, 3 Haziran’da meydana gelen ve sosyal medyada büyük yankı yaratan olayın ardından dün polise teslim oldu. Bishop’ın bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

Denver Bölge Savcılığı, alkol miktarını belirlemek için yapılan kan testinin sonuçlarına bağlı olarak Bishop’a yeni davalar açılabileceğini açıkladı.

Dans ederken silahını düşüren FBI ajanı kazayla bir kişiyi vurdu

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Olayla ilgili inceleme başlatan FBI, dava konusunda yorum yapmadı.

Dünya genelinde milyonlarca kişinin izlediği videoda Bishop’ın takla attıktan sonra yere düşen silahını alırken kazayla kendisini izleyen kişilerden birini bacağından vurduğu görülüyor.

Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, Bishop ellerini havaya kaldırarak gece kulübünden çıkmıştı.

Son güncelleme: android-time 14:0013.06.2018
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