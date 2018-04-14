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Saldırı sırasında Şam… İşte ilk görüntüler!

ABD liderliğindeki, İngiltere ve Fransa'nın içinde bulunduğu ittifakın Suriye'de düzenlediği saldırı sonrası Suriyeliler Şam sokaklarında protesto gösterilerine başladı. Öte yandan gece saatlerinde düzenlenen saldırının ilk görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı. Görüntülerde, Suriye hava savunma sistemleri, cruise füzelerini engellerken görülüyor.

android-time 09:03 14 Nisan 2018
Haberler Dünya
ABD liderliğindeki, İngiltere ve Fransa'nın içinde bulunduğu ittifakın Suriye'de düzenlediği saldırı sonrası Suriyeliler Şam sokaklarında protesto gösterilerine başladı. Öte yandan gece saatlerinde düzenlenen saldırının ilk görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı. Görüntülerde, Suriye hava savunma sistemleri, cruise füzelerini engellerken görülüyor.

ABD liderliğindeki üçlü ittifakın Suriye’de düzenlediği saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, eski Rus üretimi olan hava savunma sistemleri olan S-125 ve S-200’ler, 13 füzeyi engelledi. Bakanlık açıklamasına göre Suriye’ye 100’ü aşkın füze ateşlendi.

İşte o görüntüler,

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Son güncelleme: android-time 09:0614.04.2018
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