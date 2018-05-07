Sandra Bullock’un evine giren hayranı Joshua Corbett intihar etti

Sandra Bullock’a takıntılı olacak kadar hayran olan ve 2014’te ünlü yıldızın evine girdiği için mahkemeden hapis cezası alıp tahliye olan Joshua Corbett, polis evini kuşatınca tek çareyi intihar etmekte buldu.

ABD’li oyuncu Sandra Bullock’u sürekli takip eden hatta 2014’te evine giren Joshua Corbett, polis tarafından çevresi sarılınca intihar ederek yaşamına son verdi. ABD’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan Corbett’in, Bullock’un evine girip Oscar ödüllü oyuncuyu tehdit ettikten sonra hapisten çıktığı, denetimli serbestlik yasasıyla da geçtiğimiz yıl serbest kaldığı öğrenildi.

42 yaşındaki adam, denetimli serbestlik yasasından faydalanmayı sürdürmek 23 Nisan’daki randevusuna gitmeyince emniyet görevlilerinin radarına tekrar girdi. Polis memurları çarşamba günü sabah 06.45 sularında Corbett’in Los Angeles’taki evine gidip, psikolojik sorunları olan adamı karakola götürmek istedi.Ancak Corbett kendisini eve kilitlemeyi ve polisleri tehdit etmeyi tercih edince olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi. Ancak Corbett özel harekât ekiplerini de silahla tehdit etti ve kendisini ikna etmek için 5 saat dil döken uzmanlara olumsuz yanıt verdi.

Saatler sonra düzenlenen operasyonda Corbett’in intihar ettiğini gören emniyet mensupları otopsi için cesedi uzmanlara teslim etti. Corbett’in bileklerinde ve bacaklarında kesikler bulunduğu belirten adli tıp uzmanları, 42 yaşındaki adamın intihar ederek kan kaybından yaşamını yitirdiğini açıkladı.Corbett, 2014’te Bullock’un Los Angeles’taki evine girmişti. Bullock yatak odasındaki özel bölmeye saklanarak kurtulmuştu. Tutuklanan Corbett 5 yıllık hapis cezasının bir bölümünü çektikten sonra geçtiğimiz yıl haziran ayında denetimli serbestlikten faydalanarak salıverilmişti.

Corbett’in akıl hastanesinde tedavi görmesi ve 10 yıl boyunca Sandra Bullock’a yaklaşmama şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.