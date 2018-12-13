Sarı Yelekliler’den silahlı saldırıyla ilgili şok iddia: Hükümetin komplosu

Fransa'da günlerdir protestolarla gündemde olan Sarı Yelekliler'in memnuniyetsizliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Macron'un akaryakıt zammını iptal etmesi ve asgari ücretin artırılacağını söylemesine rağmen eylemlere devam edeceklerini belirten Sarı Yelekliler, dün Strazburg'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili şok iddialarda bulundu. Göstericiler Fransa yönetiminin, cumartesi düzenleyecekleri gösteriye gölge düşürmek için dün yaşanan silahlı saldırıyı organize ettiğini öne sürdü.

Sarı Yelekliler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Strazburg’daki saldırının bir komplo olduğunu iddia etti.

Saldırının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Sarı Yelekliler’in protestolarına ilişkin yaptığı açıklamanın ertesi günü ve cumartesi düzenleyecekleri gösteriden birkaç gün önce meydana gelmesinin tesadüf olamayacağını savunan göstericiler, bu saldırıyı cumartesi günkü protestoya gölge düşürmek için Fransa yönetiminin organize ettiğini öne sürdü.

Sarı Yelekliler’in en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, ‘Fly Ryder’ adındaki sayfada paylaştığı videoda saldırı gerçekleştirmek isteyen kişinin akşam saatlerinde kalabalık olmayan bir caddeye gitmeyeceğini ve Paris’in ünlü Champs-Elysees Caddesi’ni tercih edeceğini anlattı.

Bu ve bunun gibi görüşlerin sosyal medyada yayılması üzerine, İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez bir radyo yayınında açıklamalarda bulundu. Nunez, “Çok öfkeliyim. Böyle şeyler nasıl söylenebilir?” ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Strazburg’un en önemli meydanlarından Place Kleber’de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede dün akşam silahlı saldırı gerçekleşmişti. Saldırganın olaydan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

Paris Savcısı Heitz, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin beyin ölümünün gerçekleştiğini ve 6’sı ağır 12 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Fransız polisi, saldırının şüphelisi olan 29 yaşındaki Chérif Chekatt’ın bulunması için halka yardım çağrısı yapmıştı.