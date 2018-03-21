Sarkozy tekrar sorgulanıyor

Dün Dünya kamuoyunun dikkati Fransa'daydı. Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy'nin 2007'deki seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sorgulanması gündem olmuştu. Sarkozy, bugün de sorguya giderken görüntülendi.

Reuters’ın haberinde, Sarkozy bugün de sorgulanmak üzere avukatıyla bir araya gelerek evden çıktığı belirtildi. 2007’deki seçimlerde Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’den para yardımı aldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Sarkozy dün gözaltına alınmış ve sorgulanmıştı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre ise Kasım 2016'da Ziad Takieddine isimli bir aracı Trablus'tan Paris'e 2006'nın sonunda ve 2007'nin başında 5 milyon euro götürdü. Bu parayı Claude Gueant'a veren Takieddine daha sonra bu paranın Sarkozy'e aktarıldığını söyledi.

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Dün Sarkozy'nin eski bakanlarından ve yakın dostu Brice Hortefeux'nun da polis tarafından sorgulandığı açıklanırken, Sarkozy’nin bugün avukatıyla aracına atlayarak uzaklaştığı görüldü.