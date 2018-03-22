Sarkozy’den itiraf: Cehennemi yaşıyorum

Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 2 gün süren yolsuzluk ve seçimlerde usulsüzlük yaptığına dair sorgu sürecinde zor anlar yaşadığı ortaya çıktı. Fransa’nın çok satan gazetelerinden Le Figaro, Sarkozy’nin Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’den 2007’de yaklaşık 5 milyon dolar yardım aldığına dair iddialar sonrasında sorgudaki ifadelerine yer verdi.
Le Figaro, Sarkozy’nin “İddiaların ortaya çıktığı 2011’den beri cehennem hayatı yaşıyorum” dediğini aktardı. 63 yaşındaki Sarkozy’nin iddiaları kabul etmediği ve “Gözaltına alındığım 24 saat içerisinde bildiğim her şeyi anlattım fakat iddialar temelsizdi ve ciddi bir kanıt yoktu” ifadesini kullandığı belirtildi. Sarkozy, “Diktatör Kaddafi veya ekibi tarafından manipülasyon yapıldı. Kaddafi, oğlu, yeğeni, kuzeni, sözcüsü ve eski başbakanı tarafından ortaya atılan iddialardan suçlanıyorum” dedi.