Macron’a Almanya’dan ödül

Avrupa’nın en eski ödüllerinden Uluslararası Şarlman Ödülü bu yıl Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a verildi.

Şarlman Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “güçlü bir yeni Avrupa vizyonuna sahip olmasından” ve “nasyonalizm ve soyutlaşmaya karşı verdiği mücadeleden” dolayı Avrupa'nın en eski ödüllerinden Uluslararası Şarlman Ödülü’ne layık görüldüğü ifade edildi.

Macron, Aachen Belediyesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki gerilime işaret ederek, Avrupalıları daha güçlü olmaya ve birlikte hareket etmeye çağırdı.

“Zayıf olmayalım” diyen Macron, Avrupa’nın kendi egemenliğini inşa etmesi ve gideceği yönünü başka güçler tarafından belirlemesine izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ayrılması konusunda Avrupa ülkelerinin verdiği tepkiye dikkati çeken Macron, “Biz, Ortadoğu'da barış ve istikrarı oluşturmaya karar verdik” dedi.

Macron, Avrupa'daki aşırı sağcı oluşumlar konusunda da uyarılarda da bulunarak, “Ayrıştırmaya izin vermeyelim.” diye konuştu.

Avrupa Birliği'nde (AB) daha hızlı kararlar alınmasını ve üye ülkelerin dayanışma içinde olmasını isteyen Macron, “Güçlü Avrupa'yı kurmak için mücadele etmemiz lazım” ifadesini kullandı.

Törende konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel de Macron'u Avrupa'daki demokrasinin savunucusu olarak nitelendirerek, “Macron her zaman Avrupa demokrasinin korunmasına ve önemine işaret ediyor” dedi.

Almanya ile Fransa'nın farklı siyasi kültüre sahip olduğunu ve iki ülkenin Avrupa'daki sorunlara farklı yönden yaklaştığını dile getiren Merkel, “Farklılıklar bizi ayrıştırmıyor, bizi tekrar tekrar bir araya getiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Şarlman Ödülü

Adını 742-814 yılları arasında yaşayan ve Batı Avrupa'nın Hristiyanlaşmasında büyük rol oynayan Kutsal Roma İmparatoru Şarlman'dan alan ödül, ünlü kralın mezarının bulunduğu Aachen kentinde oluşturulan ödül komitesi tarafından 1950 yılından bu yana düzenli olarak, “Avrupa'nın yeniden birleşmesine ve Avrupa değerlerinin, demokrasi ve insan haklarının korunup yayılmasına” katkıda bulunan kişilere veriliyor.

Uluslararası Şarlman Ödülü'ne daha önce layık görülenler arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton, Papa 2. Johannes Paulus, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, eski AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de bulunuyor. (AA)