Savaşın yıldönümünde meydanda skandal afiş!

İran'ın Şiraz kentinde, 1980-88 İran-Irak savaşının başlangıcının yıldönümü dolayısıyla bir meydana asılan dev reklam panosundaki asker fotoğraflarının İsrail askerlerine ait olduğu ortaya çıktı. Bilboard kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafta başında asılan panoda üç erkek asker bir kayalığın üzerinde görülüyordu.

Ancak fotoğraftaki askerlerin tüfeklerinin İran ordusunun envanterinde bulunmayan M16 olması şüphe uyandırdı. Daha sonra bu askerlerin İsrail askeri olduğu, orijinal fotoğrafta bir de kadın askerin bulunduğu anlaşıldı.

Panonun fotoğrafları sosyal medyada panonun fotoğrafları ilk kez dün yer aldı.

Sosyal medyada fark edildi

@mhrezaa adlı bir Twitter kullanıcısı ‘şehitlere minnet’ konulu bir şiirin yer aldığı panoya ilgili olarak “Kutsal Savunma Haftası’nda afişi görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü. M16’lar, silahların askıları ve omuzlarındaki kepler; tüm bunlar Siyonistlere ait. Bu ne aptalca bir şey?” dedi.

İran medyasına göre, Şiraz Yerel Yönetim Konseyi Başkanı Seyyed Ahmad Dastgheyb, panoyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi ve “Fotoğrafın gaspçı Siyonist rejimin askerlerine ait olduğu teyit edilirse sorumlular en sert şekilde cezalandırılacak” dedi.