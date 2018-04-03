Savcıyı yakan görüntü! Yarışmada çırılçıplak…

Ukrayna'da bir savcı, katıldığı televizyon şovunda soyunması üzerine disipline verildi. Savcı ise programa 'mesleki kimliği' ile katılmadığı söyleyerek kendisini savundu.

Ukrayna’da Oleg Bilous isimli savcı ve sevgilisi, “LoveLoveCar” isimli bir yarışma programına katıldı. Yarışmanın ilerleyen dakikalarında “bardak çevirme” oyununa katılan savcı ve sevgilisi, oyun gereği soyunmak zorunda kaldı.

Yarışmanın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, disiplin kurulu savcı Oleg Bilous ile ilgili harekete geçti. İncelemenin ardından savcıya ‘uyarı’ cezası verilmesi kararlaştırılırken, karar metninde, “Hareketlerinin bulunduğu makama yakışmayacağını idrak etmesi gerekirdi” ifadeleri yer aldı.

Savcı ise kendini, “Yarışmaya boş zamanımda katılmıştım ve savcı kimliğimi ön plana çıkarmadım” ifadeleriyle kendisini savundu.