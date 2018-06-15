Savunma Bakanlığı duyurdu… Taliban lideri öldürüldü!

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban lideri Molla Fazlullah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre Fazlullah'ın ABD hava kuvvetleri saldırısı sırasında öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Radmaniş, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah’ın ABD-Afganistan ortak hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

2014’te 132 çocuğun öldüğü okul saldırısı ile 2012’de o dönem 14 yaşında olan Malala Yusufzay’a servis aracında vurulmasının sorumlusu olduğu bilinen ve Pakistan’da en çok aranan militanların başında gelen Fazlullah’ın öldürülmesinin, Pakistan ve ABD ilişkilerini olumlu etkileyebileceği düşünülüyor.

ABD ordusu dün Afganistan’ın Pakistan sınırındaki Kunar eyaletinde hava saldırısı düzenlediğini ve üst düzey bir militanın hedef alındığını açıkladı. ABD’li bir yetkili de bu militanın Fazlullah olduğuna inandıklarını söyledi.

Radmaniş, Reuters ajansına verdiği demeçte, “Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah’ın Kunar elayetinin Marawera bölgesinde ortak hava operasyonuyla öldüğünü doğrulayabiliriz” açıklaması yaptı.