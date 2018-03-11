SDG’den itiraf gibi açıklama

ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Suriye'ye giderek özel bir dosya hazırladı. Rod Nordland imzalı haberde, ABD öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nden isimler, terör örgütü PKK ve terörist elebaşı Öcalan'a bağlı olduklarını açıkladı.ROD NORDLAND

ABD ile Türkiye’nin geçtiğimiz aylarda arasının açılmasının en önemli sebeplerinden biri Washington’ın terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye ağır silah ve lojistik desteği olmak üzere birçok konuda yardım etmesiydi. Bununla da yetinmeyen ABD, IŞİD’e karşı oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri’nin omurgasını da terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısıyla şekillendirmiş ve bu karar Ankara ve dünya kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, hazırladığı özel Suriye dosyasıyla SDG ile terör örgütünün birbirinden kopamayacak parçalar olduğu gözler önüne serildi. Rod Nordland imzalı haberde Suriye’nin Ainissa bölgesindeki SDG merkezinde koalisyonun üst düzey isimleri açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda bulunan koalisyonun üst düzey yetkililerden Haqi Kobani’nin ofisinde kocaman bir terörist elebaşı Öcalan’ın posterinin olduğuna dikkat çeken Nordland, SDG’de Arapların çoğunluk olduğunu fakat üst düzeylerde hep Kürtlerin olduğunu aktarıyor.

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Nordland’a konuşan Kobani, “Araplar da Öcalan’ı seviyoruz. Biz bir şey saklamıyoruz. Yaptığımız her şey açık ve dünyanın gözü önünde” diyerek adeta terör örgütü PKK’nın uzantısı olduğunu itiraf ediyor. New York Times’ın haberinde, Menbiç’te koalisyon içindeki Kürtlerle Araplar arasında bir gerilim yaşandığına dikkat çeken Nordland, “Bölgedeki birçok Arap Kürt hükümetinin burada olmasından dolayı çok mutsuz ama kimse konuşamıyor. Bir gazeteci olarak, bölgedeki Araplarla, yanımızda Kürt yönetiminden biri olmadan konuşmak imkansız” diyor.

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Geçmiş dönemde terör örgütü PKK ile hiçbir bağı olmadığını iddia eden Suriyeli Kürtlerin, bazı bölgelerde terörist elebaşına sıkı sıkıya bağlı olduklarına dikkat çekilen haberde görüşlerine yer verilen bir uzman da terör örgütü PKK’nın uzantıları hakkında konuştu. International Crisis Group isimli kuruluşta Kürtler üzerine uzmanlaşan gözlemci Joost Hilterman, “Herkes bunların PKK ile bağlantılı olduğunu biliyor. YPG, terör örgütü PKK’nın bir parçasıdır. Birçoğu Suriyeli olabilir ama hepsi PKK’nın parçası” dedi.