Seçim mitinginden sonra şimdi de mektup krizi

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Avusturya, Almanya ve Hollanda, Türk siyasetçilerin seçim mitingi yapmasını yasaklamış ve bu açıklamalar AB ülkeleri ile Ankara arasında ciddi bir krize sebep olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa mitingini Saraybosna'da yaparken Erdoğan'ın seçimler öncesi Belçika, Avusturya ve Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlerin ev adresine mektup göndermesi tartışma yarattı. Hollanda hükümeti, Erdoğan'ın Türkiye kökenli vatandaşlarına mektup göndermesi hakkında, "İçişlerine müdahale" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimler öncesi Belçika ve Hollanda’daki Türkiye kökenli seçmenlerin ev adresine mektup göndermesi tartışma yarattı. Hollanda hükümeti, Erdoğan’ın Türkiye kökenli vatandaşlarına mektup göndermesini “içişlerine müdahale” olarak değerlendirdi. Hollanda hükümeti 2017 yılındaki anayasa değişikliği referandumu süreciyle başlayarak Türk siyasilerin ülkede kampanya etkinliklerine engel oluyordu.

Hollanda’da 243 bin, Belçika’da da 131 bin Türkiye kökenli seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili erken genel seçimi için oy kullanmak amacıyla Cuma günü sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Haziran akşam saat 21:00’e kadar devam edecek oy kullanma işlemi öncesi, Belçika ve Hollanda’daki seçmenlerin adreslerine birer mektup gönderdi. Erdoğan, seçimlerde “yeni bir başlangıcın adımını atacaklarını” belirterek, mektubunda “Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye” sözü verdi. Cumhurbaşkanı, partisinin seçimlerde kullandığı, “Vakit Türkiye vakti” ve “Vakit birlik vakti” sloganlarıyla Avrupa’daki seçmenlerden destek istedi.

HOLLANDA: UYGUNSUZ

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Wouter Koolmees, Erdoğan’ın mektuplu propagandasının “uygunsuz” olduğunu söyledi. Bunu Hollanda’nın içişlerine yönelik müdahale olarak değerlendiren Bakan Koolmees, “Hollandalı Türklerin geleceği Hollanda’dadır” dedi.

Mektubun gönderildiği ülkelerden olan İsviçre’de de benzer bir tartışma yaşandı. İsviçre medyası, “Adresler nasıl alındı” sorusunu manşetlerine taşıdı.