Şehrin dört bir yanına yerleştirildi: Trump’ın üzerine işeyin

ABD'nin New York kentinde Başkan Trump karşıtı bir sanatçı sıra dışı bir eyleme imza attı.

New Yorklu reklamcı/sanatçı Phil Gable, şehrin dört bir yanına ‘üstüme işeyin’ yazılı Trump büstleri yerleştirdi.

Gable evcil hayvanları ve insanları Brooklyn sokaklarına bıraktığı ‘üzerime işeyin’ yazılı Trump büstlerine işemeye davet etti.

Bir marka danışmanlığı şirketinin sanat direktörü olan Gable, sergisinin amacının siyasetin bunaltıcı ortamından bir anlık kaçış ve rahatlama sağlamak olduğunu söylerken aynı zamanda kendisinin de Trump’a olan hoşnutsuzluğunu yansıtmayı hedeflediğini vurguladı.