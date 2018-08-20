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Sel bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 350’yi aştı

Hindistan'ın kuzeyindeki Kerala eyaletinde muson yağmurları nedeniyle gerçekleşen sel felaketinde 350'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

android-time 08:27 20 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Sel bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 350’yi aştı
Hindistan'ın kuzeyindeki Kerala eyaletinde muson yağmurları nedeniyle gerçekleşen sel felaketinde 350'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Günlerdir süren yağmurun bugün azalmasıyla birlikte kurtarma çalışmaları hızlandırıldı. Operasyonlara hava kuvvetleri ve donanmaya ait helikopterler de destek veriyor.

Beş bine yakın kişinin taşan nehirler nedeniyle mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Bazı bölgeler halen su altında bulunsa da Hindistan Meteoroloji Departmanı eyalet genelindeki kırmızı alarmı sonlandırdı.

Sel felaketi nedeniyle 20 bin kişi kamplara yerleştirildi.

Sel felaketi nedeniyle 20 bin kişi kamplara yerleştirildi.

Bölgesi selden etkilenen yerel siyasetçi Saji Cherian sahadaki durumu anlatırken canlı yayında göz yaşlarını tutamadı ve, “Bize lütfen helikopter gönderin, yoksa buradaki insanlar ölecek. Başka kurtuluşumuz yok” dedi.

Kerala’da hükümetin kontrolündeki botların yanı sıra balıkçı botları da kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Bölgeyi uçaktan inceleyen Başbakan Narendra Modi ise 71 milyon dolarlık yardım sözü verdi.

Bölgeyi uçaktan inceleyen Başbakan Narendra Modi 71 milyon dolarlık yardım sözü verdi.

Kurtarma görevlileri sel nedeniyle toprak kaymaları da gerçekleştiğini, bazı köylerin tamamen haritadan silindiğini söylüyor.

Cep telefonu operatörleri bölgedeki halka yardımcı olabilmek için ücretsiz veri ve telefon görüşmesi sağlıyor.

Evsiz kalan insanlar için kamplar oluşturulurken kötü hijyen koşulları nedeniyle salgın hastalıkların yayılmasından endişeleniliyor.

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