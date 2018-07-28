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Sel felaketinde kayıplar artıyor… Ölü sayısı 86’ya çıktı

Çin'de muson yağmurlarının neden olduğu seller nedeniyle ay başından bu yana 86 kişi hayatını kaybetti.

android-time 08:47 28 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Sel felaketinde kayıplar artıyor… Ölü sayısı 86’ya çıktı
Çin'de muson yağmurlarının neden olduğu seller nedeniyle ay başından bu yana 86 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua Haber Ajansı’ndaki habere göre, Sel Engelleme Merkezi Ofisi Sözcüsü Zhang Jiatuan, ay başında başlayan muson yağmurlarının etkisiyle 28 bölgede sel meydana geldiğini açıkladı.

Jiatuan, sellerde şimdiye kadar 86 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Şiddetli yağmurlar nedeniyle 2.18 milyon hektarlık alanın sular altında kaldığını ifade eden Zhang, 30 bin evin zarar gördüğünü ve yaklaşık 23 milyon kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.

Ülkede, daha çok maddi hasar ve can kaybını önlemek için özel ekipler kurulduğu bildirildi.

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