Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Selanik saldırısına Dışişleri’nden kınama geldi

Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotof kokteyliyle saldırıda bulunulduğunu belirterek, söz konusu eylemi kınadı.

android-time 18:52 30 Eylül 2018
Haberler Dünya
Selanik saldırısına Dışişleri’nden kınama geldi
Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotof kokteyliyle saldırıda bulunulduğunu belirterek, söz konusu eylemi kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Bu sabah (30 Eylül) saat 02.30 civarında Selanik Başkonsolosluğumuzu koruyan polislere 6 adet molotof kokteyliyle saldırıda bulunulmasını kınıyoruz. Başkonsolosluğumuzda hasar ya da herhangi bir yaralanma meydana gelmemesi teselli kaynağı olmuştur. Bu menfur olay vesilesiyle, Yunan makamlarının Yunanistan'daki misyonlarımızın personelinin ve binalarının emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri almalarını beklediğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz.” DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more
Yorumlar