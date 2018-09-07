Sıcak gelişme… Türkiye-Hollanda ilişkisi normalleşiyor: Şaban Dişli Hollanda Büyükelçisi oldu

2017 yılının Mart ayında gerilen Hollanda-Türkiye ilişkisinin normalleşme sürecine girdi. Ankara, Hollanda'ya büyükelçi atadı. Bu isim ise kardeşi FETÖ'cü Mehmet Dişli halen 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olmaktan cezaevinde tutuklu bulunan eski AKP kurmayı Şaban Dişli oldu.

Hollanda ile Türkiye arasında, Anayasa referandumu öncesi, 2017 yılının mart ayında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın sınırdışı edilmesi nedeniyle yaşanan kriz aşıldı. Kriz nedeniyle düşürülen iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, Hollanda ve Türkiye arasında varılan uzlaşma çerçevesinde yeniden Büyükelçi seviyesine çıktı.

Hollanda da, Türkiye’ye NATO’daki daimi temsilcisini Büyükelçi olarak atadı. Hollanda’nın Türkiye’de görev yapacak ilk kadın Büyükelçisi olacak Marjanne de Kwassteniet, daha önce de Ürdün’de yine Büyükelçi olarak görev yapmıştı.

ŞABAN DİŞLİ OLDU

Türkiye’nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu. Kamuoyu eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin adını 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından daha çok duymuştu.

Şaban Dişli’nin Tümgeneral olan kardeşi Mehmet Dişli’nin hain darbe girişiminin planyacılarından olduğu ortaya çıkmıştı.