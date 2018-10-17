Sigorta parası için ölü taklidi yaptı… Dolandırmak isterken hayatı kaydı!

Çin'de son yılların en hazin dolu dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Sigortadan para alabilmek için kendisini ölmüş gibi gösteren bir adamın planı hiç beklemediği bir şekilde sonuçlandı.

Çin’in Xinhua bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki He, 100 bin Yuan’dan fazla borcu olması nedeniyle ödünç aldığı bir araçla kendisini trafik kazasında ölmüş gibi gösterdi.

He, eşinin hayat sigortasından para almasını beklerken, işler hiç de beklediği gibi gitmedi. Kocasının planından haberi olmadığı öğrenilen kadın, yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak olaydan birkaç gün sonra iki çocuğuyla beraber intihar etti.

Anne ve çocuklarının cesetleri bir gölde bulunurken, olayın duyulması üzerine He polise giderek teslim oldu.

Yaptığı planı bir bir anlatan He’ye sigorta dolandırıcılığı ve kasten mala zarar suçlamaları yöneltildi.