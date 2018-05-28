Silahsızlanma Konferansı’nda Suriye boykotu

Cenevre'deki Silahsızlanma Konferansı'nın dönem başkanlığını Suriye'nin devralması tepkilere neden olurken, bazı ülkeler konferansı boykot kararı aldı.

65 ülkenin üye olduğu Cenevre merkezli Silahsızlanma Konferansı’nın dönem başkanlığı, alfabetik sıraya göre bugün Suriye’ye geçti. Suriye, gelecek dört hafta dönem başkanlığını yürüttükten sonra görevi Tunus alacak.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’nun, geçen ay iç savaşın başından bu yana Suriye’de 34 farklı olayda kimyasal silahların kullanıldığının komisyon tarafından belgelendiğini açıklamasının ardından, Suriye’nin Silahsızlanma Konferansı’na dönem başkanı olması sert tepkilere yol açtı.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, üye ülkelerin birçoğu, Konferans’ın bu dönem içinde toplantılarına katılmayarak Suriye’yi boykot edecek. Boykot kapsamında konferansa katılımın düşük seviyede kalacağı belirtildi.

BM kaynakları ise konferansın dönem başkanlığının değiştirilmesine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dahi yetkisinin olmadığını, alfabetik sıraya göre rotasyonlu dönem başkanlığı sisteminin 1979’da başladığını kaydetti.

Kaynaklar, Suriye’nin dönem başkanlığının engellenmesinin ancak ülkelerin bir araya gelerek karar alması ya da Suriye’nin kendi isteğiyle çekilmesi durumunda mümkün olacağına işaret etti.

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu BM İzleme Örgütünün son iki ayda Beşar Esad rejiminin başkanlığı devralmasına karşı yürüttüğü kampanya ise sonuçsuz kaldı. Bununla beraber örgütün başta İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada gibi üye ülkelerin büyükelçilerinin konferansı boykot etme çağrısı ise karşılık bulmuş görünüyor.

Örgütün Başkanı Hillel Neuer ise yaptığı açıklamada, “Esad rejiminin küresel kimyasal ve nükleer silahsızlanma çalışmalarına başkanlık etmesi, seri tecavüzcülerin kadınlarla dolu bir barınağa konulması gibi bir şey.” ifadesini kullandı. (AA)