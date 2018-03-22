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Sinemada akıl almaz olay… Koltuğun arasına düşen telefonu alacakken…

İngiltere'nin Birmingham kentinde bir sinemaya giden adam, koltuğun arasına düşen telefonunu almak isterken sıkıştı. Talihsiz adam o sırada kalp krizi geçirince hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
android-time 10:31 22 Mart 2018
Haberler Dünya
Sinemada akıl almaz olay… Koltuğun arasına düşen telefonu alacakken…
İngiltere'nin Birmingham kentinde bir sinemaya giden adam, koltuğun arasına düşen telefonunu almak isterken sıkıştı. Talihsiz adam o sırada kalp krizi geçirince hayatını kaybetti.

Eşiyle birlikte sinemaya giden 24 yaşındaki Ateeq Rafiq, filmin sonunda telefonunu iki koltuğun arasına düşürdü.

Telefonunu almak için çabalayan Rafiq’in kafası koltukların arasına sıkıştı. Bir anda çırpınmaya başlayan adamın yardımına sinema görevlileri koştu.

Rafiq sıkıştığı yerden çıkarılmaya çalışılırken kalp krizi geçirdi. Koltukların arasından çıkarılan adamın kalbi durdu.

Ambulans gelene kadar yapılan müdahalede talihsiz adamın kalbi çalıştırılırken, Rafiq hastaneye kaldırıldı.

Rafiq, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

Rafiq’in eşi sinema şirketini şikayet ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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