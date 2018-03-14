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Sınıfın en güzel kızıydı… O kazadan sonra ise…

Rusya'da trafik kazası geçiren Maria Lebedeva'nın hayatı altüst oldu. Hukuk öğrencisi genç kızı artık arkadaşları bile tanıyamıyor.

Sozcu.com.tr
android-time 16:38 14 Mart 2018
Haberler Dünya
Sınıfın en güzel kızıydı… O kazadan sonra ise…
Rusya'da trafik kazası geçiren Maria Lebedeva'nın hayatı altüst oldu. Hukuk öğrencisi genç kızı artık arkadaşları bile tanıyamıyor.

Rusya’nın Novosibirsk kentinde yaşayan 23 yaşındaki Maria Lebedeva’nın hayatı 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasıyla tamamen değişti.

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O dönem hukuk fakültesinde öğrenci olan ve ‘sınıfın en güzel kızı’ olarak görülen Lebedeva, kaza günü buluşmaya geç kaldığı için sevgilisi Andrey’le tartıştı.

Genç kız ve kazayı yapan sevgilisi.

Genç kız ve kazayı yapan sevgilisi.

Andrey’nin kullandığı otomobille yola çıkan ikili, kırmızı ışıkta geçmelerinin ardından bir başka araca çarptı.

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Andrey kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, Lebedeva ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 10 gün komada kalan genç kızın beyninde hasar oluştu, gözleri ise kör oldu.

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Hayatı altüst olan Lebedeva okulu bırakmak zorunda kaldı, onu gören arkadaşları tanıyamaz hale geldi.

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Eski günlerini çok özlediğini söyleyen Lebedeva, “Birkaç arkadaşım dışında kimseyle görüşmüyorum. Sevgilim bu kazadan kendini hiç sorumlu tutmadı. Eğer iyileşirsem hostes olmak istiyorum” dedi.

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