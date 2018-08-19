Sınırda gerginlik… Kapılar kapandı

İsrail, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı hedefleyen çok sayıda Filistinlinin deniz sınırına doğru kayıklarla hareket etmesine karşılık, Gazze'nin kuzey sınırındaki Beyt Hanun (Erez) sınır kapısını çıkışlara kapattı.

Kamu İşleri Heyeti Halkla ilişkiler ve Medya Sorumlusu Muhammed el-Mukadime, İsrail’in Gazze’ye uygulanan ablukayı kırmayı hedefleyen çok sayıda Filistinlinin deniz sınırına doğru kayıklarıyla hareket etmesine cevap olarak kapıyı kapattığını duyurduğunu ifade etti.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail’in uyguladığı ablukayı kırma amacıyla dün düzenlenen eyleme katılan çok sayıda Filistinli, 40 kayıkla Gazze’deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açılmıştı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs’tan bu yana 4 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş, ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde, 7 sınır kapısından 6’sı İsrail’in, biri Mısır’ın kontrolünde bulunuyor.