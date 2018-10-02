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Sınırları zorlayan müze… Midesine güvenmeyen gitmesin

İsveç'te bir müze adeta 'midesine güvenen şöyle gelsin' mesajı veriyor. Dünyanın ilk 'İğrenç Yemek Müzesi', 31 Ekim'de Malmö'de açılacak. Sergide, dünyanın çeşitli yerlerinde tüketilen ancak 'iğrenç' olarak nitelendirilen yemekler yer alacak.

android-time 16:44 2 Ekim 2018
Haberler Dünya
Sınırları zorlayan müze… Midesine güvenmeyen gitmesin
İsveç'te bir müze adeta 'midesine güvenen şöyle gelsin' mesajı veriyor. Dünyanın ilk 'İğrenç Yemek Müzesi', 31 Ekim'de Malmö'de açılacak. Sergide, dünyanın çeşitli yerlerinde tüketilen ancak 'iğrenç' olarak nitelendirilen yemekler yer alacak.

Üç ay boyunca açık olacağı belirtilen müzede yarasa, boğa penisi, mayalı ringa balığı ve kurtlu kaşar peyniri gibi yiyecekler yer alacak.

Müze, daha önce İsveç Helsingborg’ta açılan ‘Başarısızlık Müzesi’nin yaratıcısı Dr. Samuel West tarafından kuruldu.

Baharatlı tavşan kafası.

Baharatlı tavşan kafası.

West, The Local’a yaptığı açıklamada, ‘Başarısızlık Müzesi’ ile yeni hazırlanan ‘İğrenç Yemek Müzesi’ni kıyaslayarak, “Yemek müzesinin etkileşimi çok daha yüksek ve daha interaktif. Başarısızlığı yalnızca bir dereceye kadar hissedebilirsiniz. Fakat eğer gözünüzün önünde çürümüş bir köpek balığı varsa hiç görmemiş olmayı dilersiniz” ifadelerini kullandı.

Asır yumurtası.

Asır yumurtası.

Müzeyi ‘eğlenceli, ilginç ve interaktif’ olarak tanımlayan West, müzenin aynı zamanda sürdürebilirlik eğilimine sahip olduğunu belirterek “Eğer, böcekler gibi, daha doğa dostu protein kaynaklarını göz önünde bulunduracak olursak, iğrenme kavramına ilişkin fikirlerimizi sorgulamalıyız” dedi.

Kurtlu peynir.

Kurtlu peynir.

Sergide yer alacak yemeklerin çoğunun, kokuyu muhafaza edebilmek adına tıbbi araştırma kavanozlarının içerisinde sergileneceği öğrenildi.

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