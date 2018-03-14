Siz olsanız bu tuvalet kağıdını kullanır mısınız?

Sosyal medyada son günlerin en çok tartışılan konularından biri, tek seferlik tuvalet kağıdı mı, yoksa yıkanabilen tuvalet kağıdı mı daha kullanışlı?
Sosyal medyada son günlerde farklı bir tartışma konusu dikkat çekiyor.
Buzfeed’in derlediği habere göre, internette klasik tuvalet kağıtları ile birden fazla kez kullanılan yıkanabilir tuvalet kağıtları karşılaştırılıyor.
Klasik tuvalet kağıtlarının masraflı olduğundan bahseden bazı kullanıcılar, ‘Tek seferlik kullanım parayı çöpe atmak gibi’ diyor.
Yıkanarak tekrar tekrar kullanılan tuvalet kağıtlarının hijyenik olmadığını savunanlar ise, “Bu kez de yıkama masrafı oluyor” tezini savunuyor.