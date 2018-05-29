Skandal dergi kapağına Macron’dan akılalmaz yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Diktatör" yorumunu yapan ve bunu kapağına taşıyan Fransız Le Point dergisine destek beklenmeyen yerden geldi. Türkiye karşısında genelde ortada kendini konumlandıran sık sık Erdoğan'la görüşen Emmanuel Macron, Le Point'e destek veren bir mesaj paylaştı.

Fransa’da tartışma yaratan Le Point dergisinin son sayısının ardından sıcak gelişme yaşandı. Dergi, kapağın ardından taciz edildiklerini ve korkutulmaya çalışıldıklarını duyururken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Macron, iddia edilen taciz iddialarının kabul edilemez olduğunu söylerken, Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Macron,” Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Onsuzluk, diktatörlüktür” yorumunu yaptı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde Macron’un, “Le Point dergisine ait posterlerin, Fransa’da ya da yurtdışında özgürlüğün düşmanlarını memnun etmedikleri için gazete bayilerinden kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğü paha biçilmez: onsuz diktatörlüktür” yazdığı aktarıldı.

“10 GÜNDE BİR ERDOĞAN’LA KONUŞAN BENİM” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl yine aynı dergiye konuşan Macron, Fransa’nın cumhurbaşkanı olmakla ilgili olarak, “Küresel sahneye çıkmak aslında o kadar da havali bir şey değil. Erdoğan ile her 10 günde bir konuşması gereken benim” açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta derginin yayımlanması sonrası Fransa’nın güneyindeki Avignon kentindeki bazı Türk vatandaşları, dergi reklamlarını çeşitli şekillerde kapatmaya çalışmış, Pazar günü ise Valence şehrinde bir başka noktadaki reklam kapatılmak istenmişti.