Skandal görüşmeyle ilgili Fransa’dan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG temsilcileriyle yaptığı görüşme konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, Macron'un kabul ettiği, aralarında PYD'nin eski eş başkanlarından Asya Abdullah'ın da olduğu Suriye Demokratik Güçleri heyetinin, "PKK'yla ilişkileri olmadığı konusunda teminat verdikleri" ifade edildi.

Açıklamada, Fransa’nın PYD/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile Türkiye arasında “diyalog kurmaya yardımcı olabileceği” de kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın görüşmesinden sonra Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan resmi açıklama şöyle;

“Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mart Perşembe günü, Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG), eşit sayıda Suriyeli Arap ve Kürt kadın ve erkeklerden oluşan bir heyeti kabul etti.

Suriyeli heyet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Suriye'nin kuzeyi ile SDG'nin Fransa'nın da dahil olduğu uluslararası koalisyon güçlerinin yanında IŞİD’e karşı cesaret ve özveri ile savaşmaya devam ettikleri müdahale edilen bölgedeki güvenlik ve insani durum hakkında bilgilendirmiştir.

Cumhurbaşkanı, SDG'nin IŞİD'e karşı mücadeledeki kararlı rolü ve fedakârlıklarını selamlamış ve terör tehdidinin devam ettiği bir dönemde bu mücadelenin önceliğini bir kez daha teyit etmiştir. Cumhurbaşkanı, Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm beklenilirken, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi amacıyla, özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlikli bölgenin, katılımcı ve dengeli bir yönetim çerçevesinde, istikrarının sağlanması amacıyla, Fransa'nın desteği konusunda SDG'yi temin etmiştir.

Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden sonra Fransa'nın, Afrin kantonundaki duruma ilişkin endişesini açık bir biçimde dile getirdiğini ve insani yardımın sivil halka tam olarak ulaştırılmasını istediğini hatırlatmıştır.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Fransa'nın PKK'ya karşı mücadelesini ve Türkiye'nin güvenliğine bağlılığını hatırlatmıştır. Cumhurbaşkanı, söz konusu terör örgütüyle hiçbir operasyonel bağının olmadığına dair ve nereden gelirse gelsin terör nitelikli her türlü eylemi kınayacağına dair SDG'nin taahhüdünü not almıştır ve SDG ile Türkiye arasında, Fransa'nın ve uluslararası toplumun yardımıyla, bir diyaloğun tesis edilebilmesini arzu etmiştir.

Cumhurbaşkanı, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca, Suriye'ye barışın yeniden tesisini ve bölgede güvenliği sağlayabilecek yegane yol olan Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçişe doğru ilerleme kaydetmek amacıyla Fransa'nın, başlıca ilgili ülkelerle birlikte elinden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini bildirmiştir.”