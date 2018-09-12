Skripal krizinde yeni gelişme… Putin: Bulduk onları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'nin Skripal olayıyla ilişkili olarak suçlama yönelttiği Rus şüphelileri bulduklarını söyledi. Putin, bu kişilerin 'hiçbir özel yanı ya da suçlu bir tarafı olmadığını' söyledi.

Rusya lideri Putin’e, mart ayında İngiltere’de bir çeşit sinir gazıyla zehirlendiği söylenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının başına gelenlerle ilişkili olarak suçlama yöneltilen ve isimleri Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olarak açıklanan kişiler hakkında bir işlem yapıp yapmadıkları soruldu.

Rus lider, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun bir oturumunda yöneltilen soru karşısında, “Bu kişilerin nasıl insanlar olduğuna elbette baktık. Kim olduklarını biliyoruz, onları bulduk” derken, ordu için çalışmadıkları konusunun altını çizdi.

Putin, bu iki vatandaşı da basınla iletişime geçerek kendileri hakkında bilgi vermeleri konusunda çağrıda bulundu ve, “İnanın bana, bu insanların hiçbir özel yanı ya da suçlu bir tarafı yok” dedi.

İngiliz savcılar geçen hafta, Skripal vakası hakkında Petrov ve Boshirov isimli iki Rus vatandaşına suçlama yöneltmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May bu kişilerin Rus askeri istihbarat çalışanları olduğunu iddia etmişti. Skripal vakasının zanlılarının güvenlik kamerası görüntüleri ise İngiliz basınında geniş yer bulmuştu.

Eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart’ta Salisbury kentinde zehirlenmişti.

Bir tür sinir gazıyla zehirlendikleri söylenen Skripal ve kızı hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilmişti.