‘Skripal’ olayında ikinci şüphelinin de gerçek kimliğinin belirlendiği iddiası!

Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ikinci şüphelinin gerçek adının Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduğu öne sürüldü.

İngiliz haber sitesi “Bellingcat”, Skripal'in zehirlenmesinden sorumlu tutulan ikinci şüphelinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU'da görevli Dr. Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduğunu iddia etti. Siteden yayımlanan haberde, ikinci şüphelinin GRU'da askeri doktor olarak hizmet veren Mişkin olduğu, yarın yayımlanacak ikinci bir haberde şüphelinin gerçek kimliğinin belirlenmesi süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi, belge ve tanıklıklara yer verileceği ifade edildi.

İLGİLİ HABER Skripal krizinde yeni gelişme... Putin: Bulduk onları

“SKRİPAL” OLAYI

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere’ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart’ta Salisbury’de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Temmuz ayında da İngiltere'nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği belirtilmişti. İngiliz polisi daha önce şüphelileri, İngiltere'ye girişte kullandıkları belgelere dayanarak Ruslan Borişov ile Aleksandr Petrov olarak açıklanmıştı. Bellingcat sitesi Borişov'un gerçekte GRU’da albay rütbesiyle görev yapan Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğunu öne sürmüştü.

İLGİLİ HABER 'Skripal' olayında şüphelilerden birinin gerçek kimliğinin belirlendiği iddiası

İngiltere Başbakanı Theresa May de “Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı.” açıklamasını yapmıştı. Skripal olayına tepki olarak İngiltere’nin öncülüğünde bazı batı ülkeleri toplamda 100’den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti. İngiltere, Skripal’in Rusya devletinin onayıyla zehirlendiğini iddia ediyor. Son olarak geçen hafta İngiltere Dışişleri Bakanlığı, batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırının arkasında da GRU’nun bulunduğunu öne sürmüştü. AA