Slovakya’da kaza yapan araç tünelin tavanına uçtu

Slovakya'nın Poprad kasabası yakınlarında tümseğe çarparak havalanan araç tünelin tavanına uçarken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı. Akıl almaz kaza saniye saniye kameralara da yansıdı.

Slovakya'da tünelden geçtiği sırada yol kenarındaki tümseğe çarpan bir araç tünelin tavanına uçtu. Tavana çarptıktan sonra yere çakılan araç, tünelin içinde takla attı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Slovakya polisi, gece saatlerinde meydana gelen kazada araçta büyük hasar oluştuğunu, 44 yaşındaki sürücünün ise hafif yaralarla kurtulduğunu açıkladı. Sürücünün aracın içindeki yalnız olduğu belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otoyolun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bir otomobil boş olduğu görülen yolda ilerlerken görülüyor. Aracın sürücüsü otoyolda bulunan bir tünele girmek üzereyken, yol kenarında yer alan beton bir bariyere çarpıyor ve çarpma sonucu kısa süre havalanarak tünelin tavanına çarpıp, takla atarak tekrar yola düşüyor. Otomobil, yere düştükten sonra da bir süre takla atarak ilerledi.