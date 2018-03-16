Slovenya’da referandum başbakanın istifasına sebep oldu

Son günlerde devlet memurlarının zam talebiyle sokaklara döküldüğü ve yakın zamanda yapılan referandum sonrasında tansiyonun yüksek olduğu Slovenya'da Başbakan Miro Cerar istifa etti. Cerar'ın istifa kararının arkasında ise Anayasa Mahkemesi'nin, "Demiryolu projesi için yapılan referandumda hükümetin tek taraflı olması ve sonuçları etkilemesi" kararı vermesi.

Dünya, Slovenya’yı konuşuyor. Göreve geldiği merkez sol hükümetiyle ekonomik açıdan ülkeyi kalkındıran başbakan Miro Cerar istifa etti. Cerar düzenlediği basın toplantısında görevi bırakacağını açıklarken, “Her dürüst siyasetçinin, böyle bir durumda alacağı kararı aldım. Siz vatandaş olarak seçimlerde neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu ve kimi desteklemeniz gerektiğini biliyorsunuz” dedi.

Peki Cerar’ın istifa kararına sebep olan durum neydi? Gerçekten de Cerar’ın dediği gibi kemer sıkma politikasıyla Slovenya’nın beli doğrultulmuştu. Fakat Cerar’ın istifasına sebep olan durum yakın zamanda yapılan bir referandum. Eylül ayında yapılan ve 1 milyar euroluk demiryolu projesinin oylanacağı referandumda Sloven hükümeti evet oylarını destekliyordu. Referandum sonrasında evet oyu çıksa da Anayasa Mahkemesi, olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve hükümetin “evet” için tek taraflı bir politika izlediğini ve bütçeyi bu doğrultuda kullandığına karar verdi. Anayasa Mahkemesi, iptal kararında hükümetin projenin kabul edilmesi amacıyla “devletin parasını referandumda evet oylarını artırmak için kullandığına ve bu nedenle de tarafsızlığını yitirdiğine” hükmetti.

Sloven hükümetinin ‘evet’ oylarını artırmak için devlet parasını kullandığı gerekçesiyle yargının iptal etmesi Cerar’ın başbakanlık görevini bırakmasıyla sonuçlandı. Cerar da geçen Eylül’de referandumda onaylanan ve hükümetin bugüne kadarki en büyük yatırımının iptal edilmesiyle ilgili “Demiryolu projesi, Slovenya’nın gelişmesini engellemek isteyenlerden bir darbe daha aldı. Böyle hikayelerin bir parçası olmak istemiyorum” dedi. Slovenya’da referandum hakkında, “Seçim öncesinde hükümetin en önemli vaadiydi” yorumlarını yapmıştı.

Koalisyon ortaklarını da eleştiren Cerar, hükümetteki diğer partilerin projeleri engellemeye çalıştığını savundu. Cerar yeni hükümet kurulana kadar görevini sürdüreceğini kaydetti. Cerar’ın lideri olduğu Modern Merkez Partisi’nin koalisyon hükümeti 2014’ten beri iktidardaydı. Ülkede şimdi genel seçimlere üç ay kala gelen istifanın erken seçimleri gündeme getirip getirmeyeceği tartışılıyor.