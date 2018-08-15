Şoför can onlar talan derdinde… İnsanlık ölmüş dedirten kaza!

Filipinler'de bir trafik kazasının görüntüleri bu kadarına da pes dedirtti. Alkol taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu yola savrulan kolilere saldıran bölge sakinleri, şoförün ne durumda olduğuna bakmadı bile...

Filipinler’in Quezon şehrindeki bir trafik kazası sıra dışı görüntülere sahne oldu. Şehir merkezindeki bir restorana içki taşıdığı öğrenilen bir kamyon, virajı alamayarak devrildi.

Kamyonun taşıdığı içi alkol şişeleriyle dolu koliler yola saçıldı. Kazayı fark eden bölge sakinleri ise şoförün durumuna ya da kazaya aldırmaksızın kolilere hücum etti.

Şişeleri kapabilmek için adeta birbirlerini ezen fırsatçıların o anları sosyal medyada bir anda yayıldı.

Kaza sırasından olay yerinde olan kişilerden biri, şoförün kazada suçunun olmadığını ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yola saçılan içkilerin oldukça pahalı olduğunu belirten tanık, birçok kişinin bunları satmak için topladığını iddia etti.