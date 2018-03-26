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Şok! Bisikletini seks yapanların kafasına fırlattı

ABD'de sokak ortasında çırılçıplak seks yapan bir çift, etraftan geçen öfkeli bir bisikletlinin gazabına uğradı.

android-time 09:21 26 Mart 2018
Haberler Dünya
Şok! Bisikletini seks yapanların kafasına fırlattı
ABD'de sokak ortasında çırılçıplak seks yapan bir çift, etraftan geçen öfkeli bir bisikletlinin gazabına uğradı.

Konu İngiliz The Sun gazetesine haber oldu. ABD'nin tam olarak neresinde çekildiği bilinmeyen görüntülere göre; bir çift etraftan geçenlere aldırmadan sokakta cinsel ilişkiye giriyor. Videoya yansıyan seslerde, bir kadın “Ne haltlar oluyor burada” diye bağırıyor. Yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada viral olan görüntülere bir bisikletli giriyor ve bisikletini çiftin üzerine fırlatıyor.

Gördükleri karşısında şaşkınlığa uğrayan sosyal medya kullanıcıları, çiftin kendilerini neden korumadığına dair ilginç teoriler ortaya attı.

Facebook'ta yorum yapan bir kullanıcı, “Taş Devri'nden günümüze getirilen bu insanlar gizemli bir girdabın içinde. Bugün neyin kabul edilebilir olduğunu bilmiyorlar” yazdı.

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