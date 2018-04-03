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Şok iddia! ABD Menbiç’te yeni üs mü kurdu?

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Türkiye ve ABD arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'deki Menbiç ilçesine yeni bir üs kurduğu iddia edildi. Üssün ilçede bulunan koalisyona ait 3'üncü üs olduğu belirtildi.

android-time 12:09 3 Nisan 2018
Haberler Dünya
Şok iddia! ABD Menbiç’te yeni üs mü kurdu?
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Türkiye ve ABD arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'deki Menbiç ilçesine yeni bir üs kurduğu iddia edildi. Üssün ilçede bulunan koalisyona ait 3'üncü üs olduğu belirtildi.

Halep’in Menbiç ilçesindeki PKK/YPG varlığı Türkiye ile Amerika arısında sorun olmaya devam ederken, ABD öncülüğündeki IŞİD ile uluslararası mücadele koalisyonunun ilçenin kuzeyinde yeni bir üs daha kurduğu öne sürüldü.

Suriye’deki Kürt internet sitelerinde yer alan haber ve görüntülerde, kurulan üssün çevresinde çok sayıda koalisyona ait zırhlı araç bulunuyor. Yeni kurulduğu ileri sürülen üssün üzerinde ABD bayrağı dalgalanırken, üssün Menbiç’te kurulan 3’üncü üs olduğu belirtildi.

Habere göre, üssün Türkiye’nin Menbiç’e yönelik olası operasyon girişimlerine yönelik kurulduğu ileri sürüldü. (DHA)

 

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Son güncelleme: android-time 12:1003.04.2018
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