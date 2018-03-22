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Sokak ortasında akılalmaz ‘şaka’! Kadın bir anda yere yığıldı

İspanya'nın Barcelona şehrinde çekilen görüntülerde, internette kamera şakaları paylaşan Mario Garcia Montealegre, tekme attığı kadına 50 bin euro tazminat ödeyecek.

Sozcu.com.tr
android-time 11:21 22 Mart 2018
Haberler Dünya
Sokak ortasında akılalmaz ‘şaka’! Kadın bir anda yere yığıldı
İspanya'nın Barcelona şehrinde çekilen görüntülerde, internette kamera şakaları paylaşan Mario Garcia Montealegre, tekme attığı kadına 50 bin euro tazminat ödeyecek.

24 yaşındaki Montealegre, görüntülerde yol kenarında bekleyen bir kadına arkadan yaklaşırken görülüyor.

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Kadının sol bacağına tekme atan Montealegre, neye uğradığını şaşıran kadının yere düşmesiyle olay yerinden kaçıyor.

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Görüntülerin sosyal medyada büyük bir hızla yayılmasının ardından, kullanıcılar ‘böyle şaka olmaz’ görüşünde birleşti.

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Katalan polisinin videodaki kişinin bulunması için çalışma başlattığını açıklamasının ardından, Montealegre polise giderek ifade verdi.

Montealegre, olaydan sonra ayak bileği burkulan ve dizinde sorunlar yaşayan kadına 60 bin euro tazminat ödemeyi kabul etti.

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