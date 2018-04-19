Sokak sokak gezip kripto para dağıttı

PornHub, kripto para Verge coin ile çalışmaya başlamıştı. Pornhub'ın porno yıldızları da sokakta bu kripto paraları dağıtmaya başladı. Pornhub resmi YouTube kanalında Asa Akira, Bridgette B ve Alix Lynx ile başlattığını kripto para dağıtımının videolarını yayınladı.

New York ve Silikon Vadisi’nin sokaklarında, Verge ve PornHub arasındaki yeni ortaklığın kutlamaları konuşuluyor. Yetişkin eğlence sitesi Pornhub, eski Dogecoin Dark olarak bilinen Verge (XVG) ile anlaşma yaptı. Şimdi, Brazzers ve Digital Playground gibi siterle birlikte Pornhub Premium üretim kanallarındaki satın alımlar için bu parayı kabul edecek.

Pornhub’ın porno yıldızları da sokakta bu kripto paraları dağıtmaya başladı. Pornhub resmi Youtube kanalında Asa Akira, Bridgette B ve Alix Lynx ile başlattığını kripto para dağıtımının videolarını yayınladı. Pornhub resmi YouTube kanalında Asa Akira, Bridgette B ve Alix Lynx ile başlattığını kripto para dağıtımının videolarını yayınladı.

Pornhub Başkan Yardımcısı Corey Price, “Sadece bizim için ve yetişkin endüstrisi için heyecan verici bir haber değil, aynı zamanda kripto alanı için heyecan verici.” dedi.

Verge'ün lider geliştiricisi Justin Sunerok ise, “Bu ortaklık itibari para birimiyle rekabet edebilecek küresel bir erişime sahip olan muazzam bir pazarı temsil ediyor. Verge için çok büyük bir gelişme.” dedi.