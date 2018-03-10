Sokakta para bulan bulana! Yılda 35 milyon dolar…

Japonya'nın başkenti Tokyo'da geçen yıl sokakta bulunup polise getirilen para 35 milyon doları aştı.

Kyodo’nun haberine göre, Tokyo Emniyeti kent sakinlerinin geçen yıl sokakta buldukları 3.75 milyar Japon yenini (35.3 milyon dolar) polise teslim ettiğini açıkladı.

Polisin açıklamasına göre, bu miktarın 25 milyon dolarından fazlası sahiplerine geri ulaştırılırken, 4.77 milyon dolar ise parayı getirenlere verildi.

Geri kalan tutar ise Tokyo Büyükşehir Yönetimi’nin kasasına girdi.

Tokyo’da nakit para bularak polise götürenler, buldukları paranın azami yüzde 20’sini sahibinden ödül olarak alabiliyor. Para polise teslim edildikten sonraki 3 ay içerisinde sahibi ortaya çıkmazsa, bulan kişi paranın hepsini alabiliyor.