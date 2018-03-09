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Son Dakika… ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, biraraya gelecek

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği açıklandı.

android-time 03:43 9 Mart 2018
Haberler Dünya
Son Dakika… ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, biraraya gelecek
Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği açıklandı.

Trump’ın, ‘Beyaz Saray’ı ziyaret eden Güney Kore heyeti, Perşembe akşamı çok önemli açıklamalar yapacaklar’ diye duyurduğu haberin ardından, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yong, Beyaz Saray’da Trump’a Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’un davetini ilettiğini ve Trump’ın bu daveti kabul ettiğini duyurdu. Yong, iki liderin nükleer silahlardan arınma konusunu ele alacaklarını söyledi. DHA

Son güncelleme: android-time 04:3009.03.2018
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