Son dakika… ABD Başkanı Trump’tan Suriye’den çekiliyoruz videosu

Trump paylaştığı videoda Amerikan askerlerinin evlerine döneceğini açıkladı. Trump, bölgede ölen ABD askerlerine minnettar olduğunu açıkladığı videosunda, “Suriye’de uzun zamandır savaşıyoruz. Neredeyse iki yıldır başkanım ve büyük gelişme sağladık ve IŞİD’i yendik. Toprakları onlardan geri aldık. Şimdi askerlerimizin evlerine dönme zamanı” dedi.

After historic victories against ISIS, it's time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Aralık 2018