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Son dakika… ABD Başkanı Trump’tan Suriye’den çekiliyoruz videosu

ABD Başkanı Donald Trump Suriye’den 60 ile 100 gün arasında çekilecekleri yönünde çıkan haberler sonrası Beyaz Saray’da çekilen bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

android-time 02:39
Haberler Dünya
Son dakika… ABD Başkanı Trump’tan Suriye’den çekiliyoruz videosu
ABD Başkanı Donald Trump Suriye’den 60 ile 100 gün arasında çekilecekleri yönünde çıkan haberler sonrası Beyaz Saray’da çekilen bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Trump paylaştığı videoda Amerikan askerlerinin evlerine döneceğini açıkladı. Trump, bölgede ölen ABD askerlerine minnettar olduğunu açıkladığı videosunda, “Suriye’de uzun zamandır savaşıyoruz. Neredeyse iki yıldır başkanım ve büyük gelişme sağladık ve IŞİD’i yendik. Toprakları onlardan geri aldık. Şimdi askerlerimizin evlerine dönme zamanı” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da “IŞİD ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık.” şeklinde açıklama yapmıştı. Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde de Dışişleri Bakanlığının, Suriye’deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD’nin Suriye’deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

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Son güncelleme: android-time 03:2120.12.2018
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