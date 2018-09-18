Son Dakika… ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş ‘İdlib’ açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından, Suriye'de şiddeti azaltacak her türlü samimi çabadan memnuniyet duyacakları belirtilerek, "Umarız İdlib'deki çatışmasızlık kalıcı olur." açıklaması yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, İdlib’de Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı’na konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bakanlık sözcüsü, Türk ve Rus hükümetleri arasındaki müzakerelere ABD’nin dahil olmadığına işaret etti.

Sözcü, “Türkiye ile Rusya’nın, Esed rejimi ile müttefiklerinin İdlib’de askeri bir saldırısını önlemeye yönelik adımlar attığını görmekten cesaretlendik. Suriye’de şiddeti azaltacak her samimi çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız (İdlib’deki) çatışmasızlık kalıcı olur.” ifadelerine yer verdi.

“BÖLGEDE CİDDİ YIKIMA NEDEN OLUR”

Esad rejiminin İdlib’e yönelik muhtemel bir saldırısının hem bu kentte hem de bölgede ciddi yıkıma neden olacağına dikkati çeken Sözcü, “Esad rejiminin İdlib ve başka yerlerde istikrarsızlaştırıcı eylemlerine ilişkin endişemiz sürüyor. Bundan dolayı bölgedeki durumu ve rejimin adımlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

“BU ÇATIŞMANIN ASKERİ BİR ÇÖZÜMÜ YOKTUR”

Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hem Başkan Trump hem de Devlet Başkanı Putin’in Vietnam’da altını çizdiği şey şudur: (Suriye’deki) Bu çatışmanın askeri bir çözümü yoktur. Tüm taraflar askeri saldırılarını geri çevirmek ve enerjilerini Suriye’de kalıcı siyasi bir çözüme harcamak için bu anı değerlendirmelidir. BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) uzunca zamandır altını çizdiği gibi, çatışmayı sona erdirmek Cenevre Süreci ve BMGK’nın 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm bulmayıgerektiriyor.”

Bakanlık sözcüsü, açıklamasının sonunda, “ABD’nin, şiddetin yeniden hortlamasını engelleyecek ve sivillerin korunması sağlayacak tüm sağlam çabaları

desteklediğini” belirtti.

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PENTAGON’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, yaptığı açıklamada Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatına ilişkin, “ABD Suriye’de şiddetin azaltılmasına, engelsiz bir şekilde insani yardımların girişine, DEAŞ ve diğer teröristlerin yenilmesi ile güvenli bir siyasi çözüme yönelik her ilerlemeyi destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Binbaşı Robertson, ayrıca, ABD’nin İsviçre’nin başkenti Cenevre’de devam eden Suriye görüşmelerini desteklediğini yineledi. AA