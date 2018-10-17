Son dakika… ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Münbiç açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine Münbiç'te güvenliği sağlama konusunda verdikleri direktifi yerine getirdiklerine inandıklarını belirterek, "Çok yakında da siyasi kısmında Münbiç'te kişileri taramadan geçireceğiz." dedi.

Dunford, Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı’nın ardından Trump’ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Genelkurmay Başkanı Dunford toplantıda bir basın mensubunun, iki müttefik ülkenin Münbiç’te ortak devriyeye başlamasının gecikmesiyle ilgili sorusunu yanıtladı.

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“BUNU DERHAL YAPTIK”

Koordineli bağımsız devriyeleri derhal başlattıklarını ve Münbiç yol haritasının geri kalanı üzerinde ortak çalışma yürüttüklerini dile getiren Dunford, şöyle konuştu:

“Buradaki gerçek mesele şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump’ın bize verdiği görev, o bölgede Türkiye’ye yönelik Münbiç’teki sınamaların ele alındığı bir yolla güvenliği sağlamaktı. Bunu derhal yaptık. Ortak devriyelere gelince; birincisi devriyelerin nasıl gerçekleştirileceği, nasıl komuta ve kontrol edileceği, angajman kurallarının ne olacağı dahil bir personel planı geliştirmeliyiz. Daha sonra bu ortak devriyeleri gerçekleştirmek için seçtiğimiz kişileri eğitmemiz lazım. Açıkçası rasyonel bir adımla ilerliyoruz. Bir aciliyet söz konusu değildi. Acil güvenlik konularına hemen müdahale edildi.”

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“KİŞİLERİ TARAMADAN GEÇİRECEĞİZ”

Orgeneral Dunford, Münbiç yol haritasında ortak devriyelerin başlamasıyla ilgili bir takvimin söz konusu olmadığını savundu.

Türk mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler ile son üç haftada iki kez görüştüğünü hatırlatan Dunford, “Dün ikincisiydi. İkisinde de bugüne kadar kaydettiğimiz ilerleme konusunda memnuniyetini ifade etti. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın bize Münbiç’te güvenliği sağlama konusunda verdikleri direktifi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Çok yakında da siyasi kısmında Münbiç’te kişileri taramadan geçireceğiz.” ifadelerini kullandı. AA