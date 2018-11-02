Son dakika… ABD iki bakana yaptırımı kaldırdı

ABD, rahip Andrew Brunson davası nedeniyle yaptırım uyguladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü yaptırım listesinden çıkardı. Bu kararın ardından Dışişleri Bakanlığı da ABD'li iki bakana uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

İki bakan rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’deki tutukluluğu nedeniyle ABD tarafından Ağustos ayında yaptırım listesine alınmıştı.

Brunson geçen ay mahkeme tarafından terör örgütlerine yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15 güne mahkum edilmiş, ancak tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak serbest bırakılmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada iki bakanın Magnitsky yasası yaptırım listesinden çıkarıldığı ifade edildi.

TÜRKİYE DE KALDIRDI



ABD’den gelen açıklama sonrası, Dışişleri Bakanlığı da ABD’li iki bakana uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele etmiştik. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararı almıştık.

ABD Hazine Bakanlığı'nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e uygulanan;

Türkiye'ye giriş yasağı, ülkemizdeki mal varlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır.”