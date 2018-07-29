Son dakika… ABD ile Papaz Brunson gerilimi devam ediyor

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Papaz Brunson'un ev hapsine alınmasıyla ilgili olarak, "Papaz serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikan FOX News kanalına verdiği demeçte, “Daha önce bu hafta söylediğim gibi Papaz Andrew Brunson’un ev hapsine alınması yeterli değil. Türkiye, Papaz Andrew Brunson’u serbest bırakmaz ise ABD yaptırımlar getirmeye hazırdır” diyerek Türkiye’yi Papaz Brunson’un serbest bırakılmasıyla ilgili tehdit etti.

NE OLMUŞTU?

ABD vatandaşı Andrew Brunson PKK/PYD ve FETÖ terör örgütlerine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanıyor. Geçtiğimiz hafta ABD Başkan Yardımcısı Pence ve ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson’un cezaevindeki tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesini ‘iyi ancak yetersiz’ olarak karşılamıştı. ABD’den gelen serbest bırakılmaz ise yaptırım uygularız sözleri üzerine ABD ve Türkiye ilişkileri yüksek tansiyonlu bir döneme girdi.

ABD’den gelen açıklamalara, Afrika seyahati devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yargı kararına saygı duymak yerine, konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi hâline getiriyorlar. Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız” şeklinde yanıt vermişti.

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