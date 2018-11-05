Son dakika… ABD: İran 2 milyar dolar kaybetti

ABD'nin İran özel temsilcisi Brain Hook, ABD'nin İran ile yaptığı nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana İran'ın 2 milyar dolar kayıp yaşadığını açıkladı.

Brain Hook, 5 Kasım’da İran’a yeniden uygulanmaya başlanan yaptırımlardan sonra önemli bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran’ın petrol kaybının Mayıs ayından bugüne kadar yaklaşık 2 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Hook, “Biz 1 milyon varil petrolü pazardan çektik ve İran rejimi bununla birlikte 2 milyar dolar gelir kaybına uğradı” dedi.

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TRUMP’TAN ÇİN’LE ANLAŞMA SİNYALİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Çin ile yapılabilecek adil bir anlaşmaya hazır olduğunu açıkladı.

Trump, “Çin’e 250 milyar dolarlık gümrük uyguladık ve onlar şimdi anlaşmak istiyor. Eğer doğru ve adil olursa anlaşmayı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Reuters